РИАМО (КОРОЛЕВ) - 1 мар. Президент Торгово-промышленной палаты Королева Людмила Козлова приняла участие в международной конференции по вопросам индустрии финансовых технологий, сообщается в аккаунте ТПП Королева в Instagram.

Конференция по вопросам индустрии финансовых технологий прошла 28 февраля в резиденции посла Великобритании в Москве.

«Президент Торгово-промышленной палаты Королева Людмила Козлова приняла участие в работе конференции. В рамках встречи с представителями Института присяжных бухгалтеров Англии и Уэльса ICAEW были обсуждены вопросы развития профессиональной сертификации бухгалтеров и аудиторов на базе программ этой организации», – говорится в сообщении.

ICAEW (Институт присяжных бухгалтеров Англии и Уэльса) был основан в 1880 году. Это организация профессиональных бухгалтеров, которая занимается разработкой стандартов в области бухгалтерского учета, аудита и созданием новых учебных программ.