РИАМО - 1 мар. Подмосковными полицейскими в Рузе задержаны участники группы, подозреваемые в мошенничестве, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.

«Установлено, что злоумышленники выдавали себя за сотрудников организации, осуществляющей деятельность по перемещению и хранению задержанных за административные правонарушения транспортных средств на специализированные стоянки Рузского городского округа, которая в настоящее время находится в стадии ликвидации, и не законно требовали от предпринимателей денежные средства за возврат задержанных автомобилей без оформления соответствующих документов», – сообщила начальник пресс-службы областного главка МВД Татьяна Петрова.

При проведении оперативно-разыскных мероприятий полицейскими установлены и задержаны организатор и три участника организованной группы в возрасте от 28 до 46 лет.

«В ходе обысков по местам проживания задержанных, а также на территории специализированной стоянки обнаружено и изъято: шевроны на специальную одежду сотрудников организации, банковские карты различных кредитных учреждений, 5 мобильных телефонов, ноутбук, различные финансово-хозяйственные документы, денежные средства в размере 1,3 миллиона рублей», - рассказала Петрова.

По ее словам, установлена причастность злоумышленников к совершению двух эпизодов противоправных действий на территориях Рузы и Наро-Фоминска. Общая сумма ущерба составила около 400 тысяч рублей. По данным фактам возбуждены уголовные дела.

В настоящее время в отношении двух задержанных избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, в отношении остальных – домашний арест и залог.