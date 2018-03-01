РИАМО - 1 мар. Участники программы реновации в Москве получили право на однократную льготную докупку квартиры в течение двух лет, говорится в сообщении пресс-службы департамента градостроительной политики столицы.

«Согласно утвержденному мэром Москвы Сергеем Собяниным 1 февраля 2018 года постановлению правительства Москвы участник программы реновации может в течение двух лет со дня государственной регистрации его права собственности на равнозначное жилье приобрести дополнительную квартиру со скидкой в размере 10%», - сказал руководитель департамента градостроительной политики города Сергей Левкин,

Он добавил, что это право распространяется как на собственников, так и на нанимателей квартир в сносимых домах, которые оформили в собственность равнозначное помещение.

«Указанным правом можно воспользоваться однократно. Общая площадь дополнительной квартиры не должна превышать 100 квадратных метров», - заключил Левкин.

Всего в программу реновации в Москве вошло более 5,1 тысячи зданий. Общая площадь всех домов, включенных в программу, составляет около 16 миллионов квадратных метров, в них расположены 350 тысяч квартир и проживает 1 миллион человек. В настоящий момент утверждены 236 стартовых площадок для переселения жителей, еще 160 площадок находятся в проработке.