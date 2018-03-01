РИАМО - 1 мар. При пожаре в доме в подмосковном Раменском погибли два человека, десять пострадали и были госпитализированы, сообщил РИАМО министр здравоохранения Московской области Дмитрий Марков.

«По состоянию на 9:00 в результате взрыва бытового газа в жилом доме по улице Кирова в подмосковном Раменском погибли два человека, госпитализированы – десять. Двое их них находятся в реанимации. Учреждения здравоохранения оказывают пострадавшим всю необходимую медицинскую помощь», — сказал Марков.

Утром в четверг в Раменском в доме 5 по улице Кирова загорелся дом, на данный момент пожарные ликвидировали открытое горение.