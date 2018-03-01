РИАМО - 1 мар. В ходе ликвидации открытого горения в подмосковном Раменском спасатели обнаружили тело женщины, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС России по Московской области.

«Раменское, улица Кирова, дом 5, в 08:12 ликвидация открытого горения на площади 40 квадратных метров, обнаружен один погибший (женщина)», — говорится в сообщении.

Утром в четверг в Раменском в доме 5 по улице Кирова загорелся дом, на данный момент пожарные локализовали открытое горение.