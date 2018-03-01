РИАМО - 1 мар. Услугами центров социальной адаптации Подмосковья в 2017 году воспользовался 101 бездомный, сообщается на официальном портале правительства Московской области.

«В Московской области услугами центров социальной адаптации в 2017 году воспользовалось 101 лицо без определенного места жительства», - сказала министр социального развития региона Ирина Фаевская.

По ее словам, в интересах лиц без определенного места жительства в Московской области функционируют два центра социальной адаптации мощностью 15 и 40 койко-мест, расположенные в Дмитрове и деревне Заовражье в Клину. Социальные услуги оказываются указанной категории лиц на период их жизнеустройства с предоставлением жилого помещения, питания, одежды, обуви, медицинского обслуживания.

«Финансирование указанных учреждений на 2018 год составляет 34,6 миллиона рублей», - отметила Фаевская.

Министр также рассказала, что территориальные структурные подразделения министерства, учреждения социального обслуживания оказывают содействие лицам без определенного места жительства в оформлении и восстановлении документов, регистрации по месту жительства, назначении и оформлении пенсии, инвалидности, трудоустройстве, обучении, получении материальной и натуральной помощи. В случае необходимости по медицинским показаниям некоторые граждане данной категории направляются в стационарные учреждения социального обслуживания на постоянное проживание.