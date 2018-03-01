РИАМО (БАЛАШИХА) - 1 мар. На модернизацию водопроводных сетей в микрорайоне Железнодорожный Балашихи потратили более 2 миллиардов рублей, сообщил глава городского округа Сергей Юров во время отчета перед жителями.

Юров 28 февраля отчитался перед жителями городского округа Балашиха о проделанной работе в 2017 году. На мероприятии присутствовали председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов и вице-губернатор Подмосковья Наталья Виртуозова.

«Улучшение качества питьевой воды в микрорайоне Железнодорожный имеет важнейшее значение для города. На протяжении последних 3 лет правительство региона во главе с губернатором уделяли этой теме самое пристальное внимание. В модернизацию водопроводных сетей было вложено больше 2 миллиардов рублей. Результатом этой работы стало выведение на полную мощность перекачивающих станций, реконструкция 3 водозаборных узлов и строительство нового резервуара для чистой воды», – подчеркнул Юров.

Запуск системы позволит практически в два раза увеличить отбор воды из восточной системы водоснабжения. В результате почти все жители Железнодорожного к августу получат чистую воду, соответствующую всем санитарным требованиям.