РИАМО - 1 мар. Семьи двух пожарных, которые погибли при тушении возгорания в квартире на севере Москвы, получат по 1 миллиону рублей, соответствующее распоряжение мэра Москвы Сергея Собянина опубликовали на официальном сайте мэра столицы.

Раее при тушении пожара в квартире жилого дома по бульвару Матроса Железняка в Москве погибли бойцы 41 пожарно-спасательной части 29 пожарно-спасательного отряда ФПС по Москве: старшина внутренней службы Михаил Фомин 1985 года рождения и прапорщик внутренней службы Александр Драевский 1982 года рождения. У Драевского остались жена и дочь 2005 года рождения.

«В целях оказания помощи семьям сотрудников федеральной противопожарной службы, погибших при исполнении служебных обязанностей при тушении пожара, произошедшего 27 февраля 2018 года по адресу: бульвар Матроса Железняка, дом 3, корпус 1: <…> Выплатить единовременную материальную помощь семьям сотрудников федеральной противопожарной службы <…> в размере 1 миллиона рублей на каждого погибшего», - говорится в распоряжении.

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