РИАМО - 1 мар. В подмосковном Раменском загорелся дом, на данный момент спасателям удалось ликвидировать открытое горение, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

«Первого марта в 07:32 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в здании по адресу: Московская область, Раменский район, городское поселение Раменское, улица Кирова, дом 5», - говорится в сообщении.

В 08:05 спасатели локализовали возгорание, в 08:08 — ликвидация открытого горения.

На месте происшествия работают четыре единицы техники и 12 человек.