РИАМО - 1 мар. В 2019 году в Московской области могут ввести в эксплуатацию платные путепроводы в селе Саввинская Слобода в Одинцовском районе и в районе платформы «Акулово» Наро-Фоминского городского округа, строительство планируют начать во втором полугодии 2018-го, сообщил РИАМО генеральный директор компании «Подмосковная платная дорога» Вадим Коваленко.

Ранее Минтранс Московской области заключил два концессионных соглашения с ООО «Подмосковная платная дорога» по строительству платных путепроводов – в селе Саввинская Слобода (Одинцовский район) и в районе платформы «Акулово» (Наро-Фоминский городской округ).

«На данный момент выполнены инженерные изыскания, получены технические условия, утверждение проекта планировки территории ожидается до конца первого квартала 2018 года. В параллели уже идет разработка проектной документации. Двигаясь такими быстрыми темпами, мы планируем начать строительство во второй половине 2018 года, а ввести путепроводы в эксплуатацию в 2019 году», - сказал Коваленко.

Как отметил представитель пресс-службы организации, проекты реализуются компанией «Подмосковная платная дорога» за счет частных инвестиций без привлечения бюджетных средств. По условиям концессионных соглашений после завершения строительства объекты будут переданы в собственность Московской области.

«Строительство путепроводов в этих местах обусловлено социальными факторами, в первую очередь сложностью транспортной ситуации», - пояснил собеседник агентства.

Он уточнил, что путепровод вблизи платформы «Акулово» обеспечит прямое сообщение между населенным пунктом Кубинка и Наро-Фоминском и между автомобильными дорогами М-3 «Украина» и М-1 «Беларусь». Путепровод в селе Саввинская Слобода обеспечит прямое сообщение между городами Звенигород и Руза и между автомобильными дорогами федерального назначения А-107 «Московское малое кольцо» и А-108 «Московское большое кольцо».

Собеседник агентства подчеркнул, что появление в Подмосковье новых автодорожных платных путепроводов позволит автомобилистам не только пересекать железнодорожные пути без ожидания проезда поездов и избежать пробок, но и получить экономию средств за счет снижения потребления горюче-смазочных материалов, износа шин, расходов на ремонт и техническое обслуживание автомобиля, уменьшения риска дорожно-транспортных происшествий.