РИАМО - 1 мар. На юго-востоке Москвы автомобиль Volvo совершил наезд на стоящий на месте автомобиль, в результате происшествия пострадал один человек, сообщил РИАМО в четверг сотрудник пресс-службы столичного управления ГИБДД ГУ МВД России.

«Улица Шоссейная, дом 4: столкновение двух транспортных средств. Автомобиль Volvo наехал на стоящий автомобиль. В результате столкновения пострадал один человек», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что по факту происшествия проводится проверка.

Представитель ведомства отметил, что ДТП произошло вечером 28 февраля.