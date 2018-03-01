РИАМО - 1 мар. В рамках программы «Знамя Победы» в парке «Патриот» в подмосковной Кубинке построят центральный штаб патриотических и добровольческих сил России в 2020 году, сообщил РИАМО член Общественной палаты РФ, сопредседатель программы «Знамя Победы», телеведущий Николай Дроздов.

«Главный штаб всего движения России будет в парке «Патриот». Не в Москве, в Москве и так много учреждений разных. В парке «Патриот» сделаем штаб добровольческого движения, добровольческих сил всей Российской Федерации», - сказал Дроздов.

Он отметил, что также к 2020 году штаб патриотических и добровольческих сил России построят в Москве в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького. Кроме того, Дроздов выразил надежду, что штабы будут появляться во всех городах России.

«Те организации патриотические, военно-патриотические, добровольческие будут объединяться. Причем все думают, что добровольцы - это молодежь, молодежь это тогда были, когда они только появились, а сейчас мы говорим, что мы тоже те самые добровольцы, тех 60-ых годов. <…> Поэтому добровольцы должны быть всех возрастов», - добавил Дроздов.

По его словам, в штабах будут проходить различные акции добровольческих и патриотических движений, а также конференции и форумы.

Культурно-патриотическая программа «Знамя Победы 2015-2020» направлена на воспитание патриотизма, а также приурочена к подготовке празднования 75-летия Великой Победы. Завершится этот проект установкой самого большого в мире Знамени Победы в парке «Патриот» в подмосковной Кубинке, его площадь составит порядка 1 тысячи квадратных метров.