РИАМО - 1 мар. Торжественную закладку камня будущего 170-метрового флагштока «Знамя Победы» в парке «Патриот» в подмосковной Кубинке из-за сильных холодов перенесли на 27 апреля, сообщил РИАМО член Общественной палаты РФ, сопредседатель программы «Знамя Победы», телеведущий Николай Дроздов.

«Мороз «оранжевой» опасности был объявлен. Представляете если бы мы в Общественной палате собрались и поехали туда (в парк «Патриот» - ред.) даже на автобусе, но мы же должны выйти из автобуса и пройти, постоять там. Можно просто нарваться на неприятности, чтобы у нас кто-нибудь отморозился или что-то. Мороз такой, который будет неделю где-то. <…> В Общественной палате приняли решение перенести торжественную закладку на 27 апреля», - сказал Дроздов.

Он отметил, что самое большое в мире Знамя Победы в Московской области нужно установить так, чтобы оно постоянно развевалось, а не висело. И сделать Знамя Победы необходимо из такого материала, который бы не сильно изнашивался, чтобы смог провисеть хотя бы год без необходимости снимать его.

Культурно-патриотическая программа «Знамя Победы 2015-2020» направлена на воспитание патриотизма, а также приурочена к подготовке празднования 75-летия Великой Победы. Завершится этот проект установкой самого большого в мире Знамени Победы в парке «Патриот» в подмосковной Кубинке, его площадь составит порядка 1 тысячи квадратных метров.

Первоначально Знамя Победы планировали установить 27 февраля.