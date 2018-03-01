РИАМО - 1 мар. В предстоящие выходные дни морозы в Москве и Московской области ослабнут, но температура воздуха останется ниже нормы, также сохранится высокое атмосферное давление и ясная погода, сообщил РИАМО в четверг ведущий специалист Гидрометцентра РФ Анатолий Цыганков.

«Влияние холодного антициклона продолжается, он отходит очень медленно. В ночь на 2 марта температуры составят минус 17 – 22 градуса в Москве, по области до минус 26 градусов. В субботу ночь уже чуть потеплее от минус 13 – 15 градусов, по области до минус 18. В воскресенье такая же ночь с температурами от минус 11 до минус 16 градусов. 5 марта ночные температуры составят от минус 11 до минус 16 градусов», - сказал Цыганков.

Он добавил, что в четверг, 1 марта, днем ожидается от минус 8 в Москве до минус 12 по области. Норма среднесуточной температуры для 1 марта составляет минус 5 градусов. В субботу днем воздух прогреется до минус 5 – 7 градусов, до минус 9 по области. В дневные часы пятницы температуры составят минус 7 – 12 градусов. В воскресенье, 4 марта, температуры в Московском регионе составят от минус 3 до минус 8 градусов.

«В понедельник в регионе ожидается от минус 2 до минус 7 градусов, и так практически до среды. В ночь на среду минус 7 – 12 и днем от минус 2 до минус 7 градусов. Практически до следующих праздников холодно, хотя температуры в два раза теплее, чем стояли на минувшей неделе. Еще ниже нормы», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что осадков синоптики не прогнозируют, а давление останется выше нормы, хоть и снизится с 761 миллиметра ртутного столба в четверг до 744 единиц к воскресенью. К 7 марта давление немного подрастет и составит 748 миллиметров ртутного столба.

«Холод, который дотянулся до Европы, медленно сворачивается. Высокое давление и антициклон радуют солнцем. Утро в четверг морозное, предыдущая ночь была холодной. Минимальные значения температуры в ночь на четверг составили минус 17,7 градуса в на ВДНХ в столице, по области были морозы – станция в «Черустях» зафиксировала минус 25,2 градуса, в Клину температура опустилась до минус 21,7 градуса», - добавил Цыганков.