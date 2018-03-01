РИАМО - 1 мар. В Москву и Подмосковье перелетные птицы могут начать возвращаться уже в середине марта, самыми первыми в Московский регион вернутся грачи, сообщил РИАМО в четверг председатель Московского областного отделения Союза охраны птиц России Виктор Зубакин.

«Прилет перелетных птиц будет зависеть от хода весны - насколько весна будет ранняя или поздняя. Судя по погоде, ранней она уже не будет. В среднем у нас обычно на территории центра Европейской России первыми прилетают грачи. Это первая волна прилета - средняя и поздняя весна у нас где-то в середине марта», - сказал Зубакин.

Он добавил, что в последние десятилетия грачи прилетают раньше, так как весна становится теплее.

«Следующая волна, если это средняя погода по ходу весны, приходится на 20-е числа марта. Появляются скворцы, появляются жаворонки полевые, зяблики, появляются чибисы, серые цапли, утки, которые отлетали», - добавил Зубакин.

Он добавил, что иногда жаворонки и скворцы могут прилетать в начале марта.

«Потом уже идет волна, когда прилетают дрозды. Когда сойдет снег, уже могут появляться первые пеночки. Ближе к концу апреля появляются кукушки и соловьи. Они уже меньше зависят от погоды», - добавил Зубакин.