РИАМО - 1 мар. В Москве будут работать более 1,7 тысяч точек продажи цветов в преддверии 8 Марта, реализация цветов увеличится на 50%, сообщается в четверг на официальном сайте мэра столицы.

«В преддверии 8 Марта в Москве будет работать более 1,7 тысячи точек по продаже цветов. Праздничные букеты горожане смогут приобрести в цветочных киосках, магазинах на первых этажах жилых домов, а также в специальных павильонах в гипермаркетах и торговых центрах», - говорится в сообщении.

В обычные дни популярностью у москвичей пользуются розы, хризантемы и гвоздики, а накануне Международного женского дня — тюльпаны и мимозы. Порядка 70% цветов поступает на столичный рынок из-за границы. Это Эквадор, Голландия, Колумбия. Цветы из Кении, Израиля и Китая занимают менее семи процентов столичного рынка. Из этих стран в основном привозят розы, хризантемы и гвоздики.

Около 30% цветов на московских прилавках - отечественные. Их везут из столичных совхозов, а также из Тульской, Калужской областей, Санкт-Петербурга, Пензы, Ижевска, Екатеринбурга, Республики Мордовии и Краснодарского края. В основном отечественные хозяйства поставляют в Москву розы и тюльпаны.

«Еженедельно москвичи покупают порядка восьми миллионов цветов. Из них примерно шесть миллионов выращены зарубежными производителями, а два миллиона — отечественными. Мы ожидаем, что продажи цветов в преддверии праздника вырастут на 40–50%», — рассказал руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

Он добавил, что за последние три месяца москвичи купили около 24 миллионов цветов. В среднем на один букет горожане тратят порядка 600 рублей.