РИАМО - 1 мар. В Москве порядка 22 тысяч человек изъявили желание участвовать в пилотном проекте долголетия, который стартует в четверг по всему городу, сообщается на официальном портале мэра столицы.

«Во всех ТЦСО Москвы с 1 марта начинается прием анкет-заявок от местных жителей на участие в пилотном проекте активного долголетия. Но многие приносили свои заявки заранее. О своем желании участвовать сообщили более 22 тысяч горожан. Больше всего пенсионеров откликнулось в ВАО – свыше восьми тысяч человек», - сказал руководитель столичного департамента труда и социальном защиты населения Владимир Петросян.

Кроме этого, начался сбор предложений от учреждений и организаций, которые имеют возможность проводить занятия с пенсионерами – там порядка тысячи желающих.

«Проект рассчитан на 2,6 миллиона москвичей пенсионного возраста. На примере старта в Зеленограде увидели, что городские организации, отвечающие за спорт, культуру, образование, охрану окружающей среды, здравоохранение и социальную защиту, могут прекрасно взаимодействовать и совместно создавать все условия для программы по активному досугу пожилых москвичей», - заключил Петросян.