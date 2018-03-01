РИАМО - 1 мар. Девять бесплатных пешеходных экскурсий организуют в Москве в марте, туры пройдут по четырем маршрутам, сообщается в четверг на официальном сайте мэра столицы.

«Девять бесплатных пешеходных экскурсий пройдут в Москве 9, 10, 13, 15 и 16 марта, а также 17 марта — в первый день фестиваля «Мос/Еда!». Они будут посвящены истории фестивалей и ярмарок в столице», - говорится в сообщении.

Во время познавательных прогулок участникам расскажут, что москвичи могли купить на улицах города в XVIII - начале XX века в дни крупных праздников и как пару столетий назад в Москве организовывали массовые гулянья. Каждая экскурсия продлится от полутора до двух часов, вести их будут гиды городского проекта «Гуляем по Москве». Желающим принять участие необходимо зарегистрироваться на сайте проекта. В одну группу смогут войти до 60 человек.

Пешеходные туры организуют по четырем маршрутам. Первый пройдет по Большой Пироговской улице и проезду Девичьего Поля. Экскурсанты узнают, что с XVI века там проводились масштабные гулянья на Масленицу, Пасху и другие праздники. Для второго экскурсионного маршрута выбрали Новинский бульвар. Он появился в XIX веке на месте стены Земляного города и стал первым участком Садового кольца.

Третья экскурсия будет посвящена истории народных гуляний в XVIII–XIX веках на Гоголевском бульваре. Он пользовался большой популярностью у аристократов и зажиточных москвичей. Последний маршрут протянется от Покровского до Яузского бульвара. Исторически эти места связаны с известными чаевыми магнатами Российской империи.

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