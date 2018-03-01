РИАМО - 1 мар. В Зеленограде свыше 2,5 тысяч человек решили поучаствовать в пилотном проекте, посвященном активному долголетию, сообщается в четверг на официальном портале мэра Москвы.

«В Зеленограде в территориальные центры социального обслуживания (ТЦСО) с заявками на участие в пилотном проекте обратились более 2,3 тысяч жителей. Первыми о желании подключиться к обучению сообщили те пенсионеры, которые ранее посещали ТЦСО. В центрах они узнали о новых возможностях бесплатно посещать досуговые и различные образовательные курсы, рассказали друзьям и знакомым, некоторые даже сами собрали группы», - сказал руководитель столичного департамента труда и социальном защиты населения Владимир Петросян.

Он уточнил, что Зеленоград не впервые выбран стартовой площадкой для реализации социального проекта. Например, несколько лет назад там был дан старт «Московской электронной школы».

Занятия с 1 февраля начались для 800 человек. Остальные пенсионеры пока ждут формирования групп по выбранному направлению. Они приступят к обучению в самое ближайшее время.

Средняя численность группы — 20 человек, пока занятия проходят на 41 площадке. Это классы, танцевальные и тренажерные залы, лекционные аудитории. Они располагаются в колледжах, школах, клубах, образовательных и тренинговых центрах, заключил Петросян.