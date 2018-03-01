РИАМО - 1 мар. За прошедшие сутки в Московской области зарегистрировали 25 возгораний, для их тушения привлекли более 220 человек, сообщается в четверг на сайте Главного управления МЧС России по региону.

«Пожаров - 25. Спасено - 54. От ГУ МЧС РФ по Московской области на техногенные пожары привлекались 221 человек, 63 единицы техники», - говорится в сообщении.

На дорожно-транспортные происшествия спасатели реагировали шесть раз, при этом были спасены шесть человек.

Происшествий на водных объектах не зарегистрировано.