РИАМО - 1 мар. В первый весенний день в Москве и Подмосковье ожидается облачная с прояснениями погода, температура воздуха опустится до минус 12 градусов, сообщается в четверг на сайте «Метеоновости».

«По сведениям Метеобюро Москвы и области, сегодня, в первый день календарной весны ожидается облачная с прояснениями погода. Существенных осадков не предвидится. Максимальная температура воздуха составит минус 10 - минус 8 градусов в Москве и минус 12 - минус 7 по области», - говорится в сообщении.

Атмосферное давление достигнет 761 миллиметра ртутного столба, что выше нормы. Отрицательная аномалия среднесуточной температуры воздуха составит 8-9 градусов. Ветер ожидается восточного направления со скоростью 5-10 метров в секунду. Относительная влажность воздуха будет близка к 60%.

Синоптики отмечают, что такие погодные условия особенно тяжело переносят метеозависимые люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями, такими как гипертония, вегетососудистая дистония, атеросклероз сосудов головного мозга, нарушение сердечного ритма, стенокардия, а также лица, перенесшие инфаркт или инсульт.

«В группе риска также лица, страдающие бронхолегочными патологиями, особенно астмой. Стоит помнить, что наиболее велик риск возникновения спазмов сосудов, приступов стенокардии или бронхоспазма при выходе из теплого помещения на улицу. Необходимо при себе иметь средства первой медикаментозной помощи и избегать переохлаждения», - отмечается в материале.