РИАМО - 28 фев. Спасатели ликвидировали пожар в психиатрической больнице в подмосковном Ногинске, в результате ЧП никто не пострадал, сообщил РИАМО в среду первый заместитель начальника Главного управления МЧС России по Московской области Алексей Павлов.

Ранее на сайте ведомства появилась информация, что произошло задымление в здании психбольницы №25 по адресу: улица 8 марта, дом 12. Из здания проводилась эвакуация больных. Привлекаемые силы и средства: 20 единиц техники, 71 человек из них от МЧС 36 человек и 10 единиц техники.

«Пожар потушили. У нас произошло короткое замыкание, без пострадавших и без погибших. Сейчас все нормально», - сказал Павлов.