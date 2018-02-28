РИАМО - 28 фев. Министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков поздравил подмосковных спортсменов-победителей Олимпиады в Пхенчане с вручением им высоких государственных наград, говорится в сообщении пресс-службы министерства.

В среду президент РФ Владимир Путин встретился в Кремле с победителями и призерами XXIII Олимпийских зимних игр в Пхенчхане и вручил им государственные награды. Среди них оказались и подмосковные атлеты. Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени получил серебряный призер Олимпийских игр, скелетонист Никита Трегубов. Медалей ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени удостоены бронзовый призер Игр по фристайлу Илья Буров, бронзовый призер Игр по лыжным гонкам Наталья Непряева и бронзовый призер Игр по конькобежному спорту Наталья Воронина.

«Наши спортсмены на Олимпиаде в Пхенчхане совершили настоящий подвиг. Подмосковные атлеты Никита Трегубов, Илья Буров, Наталья Непряева и Наталья Воронина внесли свой вклад в общий успех сборной России. Поздравляю каждого из них с вручением высоких государственных наград. От правительства Московской области также предусмотрены награды и материальные выплаты как для призеров Игр, так и для их тренеров», - сказал Терюшков.

Зимние Олимпийские игры 2018 года в южнокорейском городе Пхенчхан стартовали 9 февраля и завершились 25 февраля. В неофициальном медальном зачете российские спортсмены заняли 13 место. В активе россиян две золотые, шесть серебряных и девять бронзовых медалей.