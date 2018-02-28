РИАМО - 28 фев. Специалисты управления Роспотребнадзора по Москве зафиксировали, что показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ по совокупному населению в столице в период с 19 по 25 февраля был ниже эпидпорога почти на 44%, сообщается на сайте ведомства.

В целом в Москве эпидемиологическая ситуация по острым респираторным вирусным инфекциям (ОРВИ) и гриппу стабильная, уровень заболеваемости соответствует данному периоду года, показатели заболеваемости как в отдельных возрастных группах, так и по совокупному населению ниже расчетных эпидемических величин.

«Показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ в Москве по совокупному населению на восьмой неделе 2018 года ниже эпидпорога на 43,7%, количество больных, в сравнении с предыдущей неделей, уменьшилось на 10,1%. Удельный вес гриппа в структуре ОРВИ составил 0,04%». - говорится в сообщении.

По данным вирусологического мониторинга, проводимого ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве», заболеваемость ОРВИ на прошедшей неделе определялась циркуляцией вирусов гриппа A/H3N2/ и вирусов гриппа B, а также вирусами парагриппа, аденовирусов.

В период подъема заболеваемости особое внимание необходимо уделять методам профилактики гриппа и ОРВИ, соблюдение которых позволит значительно снизить риск заражения.

Специалисты рекомендуют сократить время пребывания в местах массовых скоплений людей и общественном транспорте, при необходимости пользоваться маской в местах скопления людей, избегать тесных контактов с людьми, регулярно мыть руки с мылом, особенно после улицы и общественного транспорта, промывать полость носа, проветривать помещение, употреблять в пищу больше продуктов, содержащих витамин С (клюква, брусника, лимон и другие).

Эпидемиологическая ситуация по гриппу и ОРВИ в столице находятся на постоянном контроле управления Роспотребнадзора по Москве.