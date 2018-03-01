РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 1 мар. Депутат подмосковного Подольска Ирина Талпа в четверг расскажет о специальной ипотечной программе для семей с двумя и более детьми, а также о расширении материнского капитала, сообщается на сайте администрации городского округа.

«Депутат Ирина Талпа проведет тематический прием семей с детьми в рамках федерального проекта партии «Единая Россия» под названием «Крепкая семья». Прием пройдет в целях информирования о реализации демографических инициатив президента РФ. В ходе приема жителям разъяснят вопросы участия в специальной ипотечной программе семей с двумя и более детьми, продления и расширения возможностей использования средств материнского капитала, ежемесячных выплат за рождение первого и второго ребенка», – говорится в сообщении.

Прием состоится в четверг в 15:00 в сельском доме культуры «Молодежный» по адресу: микрорайон Лаговский, поселок Молодежный, дом №30.