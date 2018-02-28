РИАМО - 28 фев. В 28 домах Пресненского района столицы в 2018 году начнут делать ремонт, в порядок также приведут 133 подъезда, сообщил в среду глава управы района Александр Михайлов.

В среду в Пресненском районе проходит встреча префекта Центрального административного округа города Москвы Владимира Говердовского с населением.

«На данный момент создано 18 чатов, мессенджеров, где в ежедневном режиме обсуждаем и будем обсуждать элементы благоустройства. И сегодня у нас на руках готов поддержанный жителями проект благоустройства 15 дворов», - сказал во время встречи Михайлов.

Он отметил, что в этом году приведут в порядок 133 подъезда многоквартирных домов и капитальный ремонт начнут в 28 домах Пресненского района.