РИАМО - 28 фев. Врачи столицы 3 марта проведут консультации, лекции и диагностику в рамках акции к Всемирному дню борьбы с вирусом папилломы человека, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Третьего марта, накануне Всемирного дня борьбы с вирусом папилломы человека, жительницы Москвы смогут пройти комплексную диагностику и получить консультацию акушеров-гинекологов. Акция проводится впервые. Врачи будут вести прием в городских медучреждениях. С собой нужно взять паспорт и полис обязательного медицинского страхования», — говорится в сообщении.

А 5 марта всех желающих приглашают на лекцию о профилактике заражения вирусом папилломы человека (ВПЧ). Она состоится в 13:00 в конференц-зале Морозовской детской городской клинической больницы по адресу: 4-й Добрынинский переулок, дом 1/9, седьмой этаж.

ВПЧ вызывает рак шейки матки, горла, женских и мужских половых органов. По данным Всемирной организации здравоохранения, рак шейки матки — единственное онкологическое заболевание, которое можно полностью предотвратить первичной профилактикой — вакцинацией против вируса. Максимальный эффект достигается до контакта с инфекцией, поэтому лучше всего делать прививку в подростковом возрасте. Девочкам 12-13 лет вакцинация в медицинских организациях государственной системы здравоохранения Москвы проводится бесплатно.