РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 1 мар. В культурно-досуговом центре «Союз» в подмосковных Люберцах в четверг покажут комедию с тифлокомментариями для людей с нарушениями зрения, говорится на официальной странице КДЦ «Союз» в Instagram.

Мероприятие пройдет по адресу: поселение Малаховка, улица Шоссейная, дом №2.

«Первого марта в 16:30 приглашаем в КДЦ «Союз» на кинопоказ художественного фильма «Джентльмены удачи». Мы начинаем показывать фильмы с тифлокомментариями для людей с частичной или полной потерей зрения, и, разумеется, людям с нормальным хорошим зрением», – говорится в сообщении.

Эти фильмы отличаются от обычных тем, что передают происходящее на экране с помощью закадрового звукового сопровождения, а именно голоса диктора. Технологии тифлокомментариев позволяют зрителю представлять даже те сцены, в которых герои молчат.

Производство такого кино – сложный технический процесс. Тем не менее, для слабовидящих и слепых людей это подчас единственный способ понять тот или иной фильм.

За дополнительной информацией можно обращаться по телефону: 8(495)501-41-88. Справку можно получить также на сайте культурно-досугового центра «Союз» по адресу: кдц-союз.рф.