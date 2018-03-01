РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 1 мар. В культурно-досуговом центре «Союз» в подмосковных Люберцах в четверг покажут комедию с тифлокомментариями для людей с нарушениями зрения, говорится на официальной странице КДЦ «Союз» в Instagram.
Мероприятие пройдет по адресу: поселение Малаховка, улица Шоссейная, дом №2.
«Первого марта в 16:30 приглашаем в КДЦ «Союз» на кинопоказ художественного фильма «Джентльмены удачи». Мы начинаем показывать фильмы с тифлокомментариями для людей с частичной или полной потерей зрения, и, разумеется, людям с нормальным хорошим зрением», – говорится в сообщении.
Эти фильмы отличаются от обычных тем, что передают происходящее на экране с помощью закадрового звукового сопровождения, а именно голоса диктора. Технологии тифлокомментариев позволяют зрителю представлять даже те сцены, в которых герои молчат.
Производство такого кино – сложный технический процесс. Тем не менее, для слабовидящих и слепых людей это подчас единственный способ понять тот или иной фильм.
За дополнительной информацией можно обращаться по телефону: 8(495)501-41-88. Справку можно получить также на сайте культурно-досугового центра «Союз» по адресу: кдц-союз.рф.
Комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставлять комментарии