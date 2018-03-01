РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 1 мар. В подмосковных Люберцах сотрудники Госавтоинспекции с четверга начнут проверку водителей на соблюдение правил перевозки детей, говорится в сообщении службы пропаганды БДД отдела ГИБДД МУ МВД России «Люберецкое».

«Инспекторы ГИБДД Люберец с 1 по 21 марта проведут оперативно-профилактическое мероприятие «Детское кресло» по пресечению и предупреждению нарушений правил перевозки детей в автомобиле. Рейды пройдут в Люберцах, Котельниках, Лыткарине и Дзержинском», – говорится в сообщении.

Первый рейд состоится в четверг с 7:30 до 8:30 у дома №7Б на Комсомольском проспекте (дублер) в Люберцах. Вторую проверку инспекторы проведут 7 марта с 16:00 до 17:00 по адресу: Котельники, 1-й Покровский проезд, дом №8В. 14 марта рейд состоится с 13:00 до 14:00 у строения 2 на Парковой улице в Лыткарине. Финальный рейд пройдет 21 марта с 13:00 до 14:00 по адресу: Дзержинский, площадь Святителя Николая, дом №3.

«Сумма административного штрафа за нарушение правил перевозки детей составляет 3 тысячи рублей», – заключается в сообщении.