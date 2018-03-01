РИАМО - 1 мар. Рассмотрение апелляции на приговор в отношении Ольги Алисовой по громкому уголовному делу о гибели в ДТП шестилетнего мальчика в подмосковной Балашихе начнется в Мособлсуде в четверг.

В Московский областной суд поступила апелляционная жалоба на приговор Железнодорожного суда в отношении Ольги Алисовой (дело «пьяного» мальчика). Заседание состоится 1 марта в 10:40 в зале 407.

В апреле 2017 года в Балашихе 31-летняя Ольга Алисова сбила на своем автомобиле Hyundai Solaris шестилетнего мальчика, который скончался на месте. Специалисты обнародовали заключение, будто бы в крови у ребенка было обнаружено 2,7 промилле алкоголя.

По результатам комплексной судебной экспертизы было установлено, что у ребенка на момент ДТП алкогольное опьянение отсутствовало, мальчик был трезв. Обнаруженный при исследовании крови этиловый спирт возник посмертно.

Врачу судебно-медицинской экспертизы Михаилу Клейменову предъявили обвинение в халатности, впоследствии суд отстранил его от должности. Алисову суд приговорил к трем годам лишения свободы в колонии-поселении и выплате компенсации в размере 2,5 миллионов рублей.