РИАМО - 1 мар. В четверг управление Росреестра по Московской области проведет в регионе единый день консультаций, в столице и Подмосковье будут организованы 49 консультационных пунктов, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«Первого марта 2018 года Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии проведет единый день консультаций для граждан во всех субъектах Российской Федерации. В ходе «Единого дня консультаций» территориальные органы Росреестра и филиалы ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра» проведут бесплатные консультации для населения по вопросам деятельности ведомства», - говорится в сообщении.

Для граждан будут организованы консультации о способах получения услуг Росреестра в электронном виде, а также о формах обратной связи для взаимодействия с ведомством.

Мероприятие приурочено к 10-летию образования Росреестра и 20-летию создания в Российской Федерации системы государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

Управление Росреестра по Московской области 1 марта организует 49 консультационных пунктов в Подмосковье и столице. Часть из них будет оснащена оборудованием для консультаций по видеосвязи.

Консультации будут проходить с 13:00 до 20:00.

Как напоминается в сообщении, сейчас Росреестр наряду с функциями по государственной регистрации прав осуществляет функции по кадастровому учету недвижимости, а также по оказанию государственных услуг в сфере ведения единого государственного реестра недвижимости, землеустройства, государственного мониторинга земель, навигационного обеспечения транспортного комплекса.

Росреестр также выполняет функции по государственной кадастровой оценке, федеральному государственному надзору в области геодезии и картографии, государственному земельному надзору, надзору за деятельностью саморегулируемых организаций кадастровых инженеров, оценщиков и арбитражных управляющих. Подведомственными учреждениями Росреестра являются ФГБУ «ФКП Росреестра» и ФГБУ «Центр геодезии, картографии и ИПД».