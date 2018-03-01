РИАМО - 1 мар. Московская областная государственная детская библиотека проведет первый зональный семинар-практикум из цикла «Волонтерство – в детские библиотеки» в подмосковной Коломне в четверг, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Московской области.

Мероприятие соберет представителей благотворительных фондов и волонтерских движений, сферы школьного, высшего и дополнительного образования, специалистов по работе с детьми и молодежью.

«Речь пойдет о проблемах и перспективах развития региональных представительств крупных волонтерских движений, привлечении добровольцев из числа молодежи для участия в мероприятиях для детей с ограниченными возможностями здоровья, воспитании волонтерских привычек, возможностях онлайн-образования», - говорится в сообщении.

Профессиональные организационно-методические семинары, которые в течение года состоятся в разных муниципальных образованиях Подмосковья, – это часть проекта Московской областной государственной детской библиотеки «Твори добро».

Также в рамках проекта планируется создание при детских библиотеках региона волонтерских клубов и объединений, которые помогут волонтерскому движению приобрести новое качество.