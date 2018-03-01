РИАМО - 1 мар. В связи с проведением массовых мероприятий автобусы не будут останавливаться с четверга у станции столичного метро «Библиотека имени Ленина», сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Первого марта остановка «Метро «Библиотека имени Ленина» не будет обслуживаться. Ограничение коснется восьми маршрутов: М1, М2, М3, М6, М27, №144, Н1 и Н2 (при движении по Моховой улице к станции метро «Китай-город»)», - говорится в сообщении.

Остановка не будет работать с 05:00 до окончания массовых мероприятий.