РИАМО - 1 мар. Автомобилистам в Москве рекомендуют заранее выбирать пути объезда в связи с изменением схемы движения у Центрального выставочного зала «Манеж» в четверг, говорится в сообщении пресс-службы ГКУ «Центр организации дорожного движения».

«Первого марта будет изменена схема движения в районе Центрального выставочного зала «Манеж». С 10 до 16 часов наземный городской транспорт не будет останавливаться у ЦВЗ «Манеж», по тротуару вдоль здания проход будет закрыт», - говорится в сообщении.

Также временно отменяется стоянка такси и туристических автобусов вдоль Манежной площади.

Кроме того, в связи с большим количеством гостей планируются ограничения движения. Также возможно образование заторовых ситуаций в центральной части города.

«ЦОДД приносит извинения за временные неудобства и призывает водителей и пассажиров заранее планировать свои маршруты с учетом изменений», - добавляется в сообщении.