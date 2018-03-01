РИАМО - 1 мар. С четверга возобновляется движение высокоскоростных поездов «Сапсан» по маршруту Санкт-Петербург – Нижний Новгород, говорится в сообщении пресс-службы Московской железной дороги.

«По многочисленным просьбам пассажиров ОАО «РЖД» возобновляет курсирование поездов «Сапсан», на маршруте Санкт-Петербург – Москва – Нижний Новгород», - говорится в сообщении.

Первый рейс между Санкт-Петербургом и Нижним Новгородом поезд «Сапсан» сделает 1 марта 2018 года. Поезд будет курсировать ежедневно.