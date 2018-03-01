РИАМО - 1 мар. Главное управление МЧС России по Московской области в четверг проведет в городском округе Долгопрудный торжественное мероприятие, посвященное празднованию Всемирного дня гражданской обороны, говорится в сообщении пресс-службы областного управления МЧС.

Всемирный день гражданской обороны учрежден в целях пропаганды знаний о гражданской обороне и поднятия престижа национальных служб спасения и отмечается 1 марта.

«В рамках праздника состоится награждение ветеранов гражданской обороны и отличившихся представителей Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций наградами Московской областной думы и ведомственными наградами МЧС РФ», - говорится в сообщении.

Гражданская оборона – важнейший элемент национальной безопасности Российской Федерации. В Подмосковье это отлаженная и эффективная система, работающая в круглосуточном режиме реагирования на чрезвычайные происшествия и способная решать самые сложные задачи.