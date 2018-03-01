РИАМО - 1 мар. Обучающиеся по программам ординатуры смогут приобретать льготные билеты на пригородные поезда Московско-Тверской пригородной пассажирской компании с четверга, говорится в сообщении пресс-службы МТППК.

«Билеты на пригородные поезда Ленинградского направления станут на 50% дешевле для обучающихся очной формы обучения по программам ординатуры с 1 марта 2018 года», - говорится в сообщении.

Льгота будет предоставляться при оформлении разовых билетов «туда», «туда и обратно» как на обычные электрички, так и на скоростные «Ласточки» Московско-Тверской ППК.

При этом проездной документ должен быть оформлен на станциях либо остановочных пунктах, расположенных в пределах города Москвы. Напомним, что это Ленинградский вокзал, «Рижская», «Останкино», «Петровско-Разумовское», НАТИ, «Моссельмаш», «Ховрино», «Планерная», «Новоподрезково» и «Крюково».

Помимо разовых билетов, обучающиеся по программам ординатуры смогут со скидкой 50% приобретать абонемент «Ежедневно» сроком действия 1 месяц на пригородные поезда 6000-й нумерации.

Вводимая льгота будет действовать ежегодно с 1 января по 15 июня и с 1 сентября по 31 декабря. Ординаторы смогут приобретать проездные документы на льготных условиях только при наличии соответствующей социальной карты.