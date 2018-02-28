РИАМО - 28 фев. Оценку итогам Олимпийских игр в Пхенчхане дали на встрече в спорткомплексе «Легенда» в подмосковном Домодедове, сообщил журналистам депутат Мособлдумы Олег Жолобов.

В среду в спортивном комплексе «Легенда» в Домодедове прошла встреча ведущих спортивных журналистов Подмосковья, в которой приняли участие Жолобов, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов, комментаторы Виктор Гусев, Константин Выборнов, Геннадий Орлов, первый заместитель министра физической культуры и спорта Подмосковья Александр Сазанович.

«В первую очередь на этой встрече нам было важно дать оценку итогам Олимпийских игр и участию российских спортсменов в этих соревнованиях. Обсудили и другое важное событие, которое пройдет в нашей стране в этом году - чемпионат мира по футболу», — сказал Жолобов.

Он добавил, что в Подмосковье к соревнованиям подготовлены 17 спортивных баз, регион выбрали самые сильные сборные - из Аргентины, Бельгии, Франции, Португалии.

Депутат также рассказал о других целях этой встречи.

«Идея провести такую встречу родилась не случайно. В прошлом году была создана «Ассоциация спортивных комментаторов», в этой работе участвовал и я. Мне очень хотелось, чтобы подмосковные журналисты встретились с людьми, которые комментируют Олимпийские игры и напрямую задали им вопросы, волнующие их читателей. У нас получилось искреннее и интересное общение», — добавил Жолобов.

Он отметил, что в Подмосковье необходимо активнее освещать спортивные события и привлекать к ним внимание.