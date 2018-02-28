РИАМО - 28 фев. Хаски-деревня «Рузская Аляска» и мемориальный музей Зои Космодемьянской вошли в приоритетный проект правительства Московской области «Повышение туристической привлекательности основных туристских территорий Московской области (комфортный туризм)», говорится в сообщении пресс-службы администрации Рузского городского округа.

«В марте представители министерства культуры Московской области и туристско-информационного центра «Руза заповедная» обследуют объекты на предмет развития их инфраструктуры. Рассчитываем, что с помощью правительства Московской области и хаски-деревня, и музей Зои Космодемьянской станут еще более привлекательными для туристов», - сказал глава округа Максим Тарханов.

Он подчеркнул, что в Рузском городском округе разработан новый туристический маршрут, куда вошли, в частности, музей Зои Космодемьянской в деревне Петрищево и усадьба Волынщино.

«Новый туристический маршрут получил экспертную оценку в министерстве культуры Московской области. В него входят шесть объектов, в числе знаковых, конечно, музей Зои Космодемьянской в деревне Петрищево. Планируется, что после реконструкции он станет образцовым не только для Подмосковья, но и для России», - добавил Тарханов.

По его словам, эксперты разрабатывают проект музея Зои Космодемьянской. В 2018 году должен быть объявлен аукцион. Срок окончания строительства – 2019 год.