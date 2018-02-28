РИАМО - 28 фев. Во время сильных снегопадов в Пресненском районе Центрального административного округа столицы снег убирали более 770 дворников и до 65 снегоуборочных машин, а также округу помогали городские организации, сообщил в среду глава управы Александр Михайлов.

«Для уборки снега в районе было задействовано 62 единицы зимней уборочной техники, трудилось 772 дворников и рабочих. Нам помогали городские организации и каждый день поставляли нам 100 самосвалов и 35 погрузчиков. Каждый день с территории мы вывозили до 27 тысяч кубометров снега», - сказал Михайлов во время встречи с жителями Пресненского района.

Он отметил, что много жалоб поступило от жителей Пресненского района ЦАО во время сильных снегопадов в Москве на портал «Наш город».

«В районе 539 дворов снег мы убрали с площади более чем 2 миллиона квадратных метров. Например, одна снегоплавильная установка может переработать до 150 кубометров снега в сутки, то есть чтобы вывезти весь снег из района, нам нужно не менее двух недель. Я благодарю жителей за терпение, а также за обращение на портал «Наш город», - сказал Михайлов.

В среду в Пресненском районе проходит встреча префекта Центрального административного округа города Москвы Владимира Говердовского с населением.