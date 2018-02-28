РИАМО - 28 фев. В столице на части наземных маршрутов в период проведения чемпионата мира по футболу-2018 планируют внедрить бесконтактную систему оплаты проезда, сообщил РАИМО в среду сотрудник пресс-службы ГУП «Мосгортранс».

«На данный момент на маршрутах трамваев №6 и №27 тестируется технология оплаты бесконтактными банковскими картами и смартфонами с функцией бесконтактных платежей. В дальнейшем количество маршрутов будет сильно увеличено, это будут маршруты, которые войдут в список маршрутов чемпионата мира по футболу, связанных со спортивными объектами или культурно-массовыми местами», - сказал собеседник агентства.

По его словам, одним из преимуществ данной услуги станет преодоление языкового барьера для иностранцев.

«Используется универсальная межъязыковая пиктограмма, которая позволяет человеку, обладающему такой банковской картой с бесконтактной оплатой, увидеть эту пиктограмму, и минуя водителя, минуя любую точку продажи, не покупая заранее билет, воспользоваться транспортной услугой, оплатив проезд на валидаторе», - пояснил сотрудник пресс-службы.

Чемпионат мира по футболу FIFA пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Россия в первый раз в своей истории станет страной-хозяйкой мирового первенства. Проведение чемпионата запланировано на 12 стадионах в 11 городах РФ. Матчи примут Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Сочи и еще несколько городов. Матч открытия и финал мундиаля пройдут в Москве в «Лужниках».