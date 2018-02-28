РИАМО - 28 фев. В подмосковной Рузе могут открыть мини-центр для реабилитации детей-инвалидов, пока подыскивают подходящее помещение, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

«Инициатива принадлежит министерству социального развития Московской области. В прошлом году в Подмосковье открыто девять мини-центров, в этом году он может появиться и в Рузе. Сейчас мы подыскиваем подходящее помещение, где мог бы разместиться данный объект», - сообщил глава округа Максим Тарханов.

Он также отметил, что 13 февраля в Рузе состоялось торжественное открытие отремонтированного помещения для местного общества инвалидов.