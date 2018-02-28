РИАМО — 28 фев. На территории России за прошлый год зарегистрировано порядка 22 тысяч угонов автомобилей, примерно столько же произошло случаев завладения авто без цели хищения, при этом лидером среди самых угоняемых марок является бренд Lada, сообщает в среду Газета.ru.

«По итогам прошлого года на территории России было зарегистрировано 21842 кражи автомобилей. Еще 20834 угона были классифицированы по статье «Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения» (статья 166 УК России)», - говорится в сообщении.

Наименьшее количество таких преступлений зарегистрировано в Чечне, Калмыкии, Ненецком АО. Наибольшее – в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, Москве и Московской области.

«Для сравнения, в 2016 году было совершено 25886 краж легковых автомобилей и 22437 эпизодов завладения без цели хищения. Таким образом за год общее количество угонов снизилось примерно на 10%», - подчеркивается в материале.

По данным «Угона.нет», первое место в рейтинге самых угоняемых марок традиционно занимает бренд Lada. При этом доля угонов японских и российских марок упала по сравнению с прошлым годом, уступая позиции корейским и европейским брендам, которые теперь занимают по 16% от числа похищенных машин (японские – 33%, отечественные 31%).

«В целом рейтинг угонов по маркам в 2017 году практически не изменился по сравнению с предыдущим периодом. Разве что произошло несколько рокировок, плюс из топ-20 вылетел Infiniti. Зато в него вошел Opel – эксперты связывают это с тем, что Genеral Motors существенно сократил свое присутствие в России, что привело к дефициту запчастей», - уточняется в сообщении.