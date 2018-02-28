РИАМО - 28 фев. Балашиха должна выйти в лидеры среди муниципальных образований Подмосковья в 2019 году, сообщила вице-губернатор Московской области Наталья Виртуозова.

В среду глава Балашихи Сергей Юров выступил с отчетом перед жителями и советом депутатов городского округа.

«Мы не сомневаемся, что Балашиха - самый большой город Подмосковья - выйдет в лидеры. Надеемся, это произойдет уже в следующем году. У городского округа очень большие планы, здесь сложилась настоящая команда. Губернатор, региональное правительство будут и дальше оказывать всеобъемлющую помощь. Балашиха имеет огромный потенциал», - сказала Виртуозова журналистам.

Она отметила, что важной задачей является создание рабочих мест. Другим приоритетом является создание комфортной среды для жителей.

«Есть все возможности, чтобы здесь был открыт один из самых красивых парков в стране, и надеемся, что Кучино в ближайшее время из больной точки нашего региона превратится в одно из любимых мест отдыха», - заключила Виртуозова.