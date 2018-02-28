РИАМО (БАЛАШИХА) - 28 фев. Первый этап реконструкции Пестовского парка в микрорайоне Железнодорожный Балашихи планируют завершить осенью текущего года, сообщил глава Балашихи Сергей Юров в ходе ежегодного обращения.

По данным Балашихинского информагентства, в среду Юров отчитался перед жителями городского округа Балашиха о проделанной работе в 2017 году. На мероприятии присутствовали председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов и вице-губернатор Подмосковья Наталья Виртуозова.

«В 2018 году мы начинаем масштабное благоустройство Пестовского парка. Реконструкцию планируем начать в июне и уже осенью завершить ее первый этап. Всего же работы займут два года», – сказал Юров.

Он добавил, что вся территория парка площадью 35 гектаров будет разделена на две зоны. Первая – для активного отдыха. Там будут расположены детские и спортивные площадки, площадь с деревянным амфитеатром вместимостью более 200 человек, аттракционы, зона для барбекю и другие точки притяжения. Вторая зона – для тихих прогулок. В рамках существующего ландшафта, там обустроят пешеходные и велосипедные дорожки, скамейки, беседки. Кроме того, будет полностью реконструирована входная группа и установлены опоры освещения.

По сведениям агентства, в прошлом году в Пестовском парке были восстановлены дорожки, установлены новые фонари, убраны поваленные деревья.