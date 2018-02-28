РИАМО (БАЛАШИХА) - 28 фев. Количество малых предприятий в Балашихе увеличилось более чем в полтора раза с 2015 года, сообщил глава Балашихи Сергей Юров в ходе ежегодного обращения к совету депутатов и жителям города.

По данным Балашихинского информагентства, ежегодное обращение главы Балашихи Сергея Юрова к совету депутатов города и жителям прошло в администрации городского округа в среду. В нем приняли участие вице-губернатор Московской области Наталья Виртуозова, председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов, депутаты, руководители городских предприятий, представители общественности, всего – около 300 человек.

«Малые предприятия наряду с крупными организациями вносят значительный вклад в нашу экономику. За последние три года их количество в Балашихе увеличилось более чем в полтора раза. Если в 2015 году таких фирм насчитывалось лишь около 10 тысяч, то минувший год (2017 год – ред.) мы закончили с показателем около 17 тысяч предприятий», – сказал Юров.

Он добавил, что в текущем году власти Балашихи более чем в шесть раз увеличат средства, выделяемые на поддержку малого бизнеса. Это позволит создать большее количество рабочих мест и привлечь в бюджет города дополнительные деньги. По словам Юрова, для поддержки малого бизнеса также планируется открытие коворкинг-центра «Старт» в Балашихе. Оно должно состояться в марте.