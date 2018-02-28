XXIV выставка-ярмарка народных художественных промыслов России «Ладья. Весенняя фантазия 2018» открылась в Москве в преддверии Международного женского дня. Выставка пройдет с 28 февраля по 4 марта в павильоне №2 «Экспоцентра». Корреспонденты РИАМО прогулялись по ярмарке и узнали, что нового представили на «Ладье», и какие оригинальные подарки к 8 марта здесь можно купить.
География участников выставки широкая – участники приехали из Архангельской, Вологодской, Кировской, Тульской, Ярославской, Нижегородской и других областей, а также из Дагестана, Чувашии, Татарстана, Бурятии и Якутии.
На стенде Жостовской фабрики представлены яркие расписные подносы во всем разнообразии форм и цветовых решений. По словам продавцов, поклонники промысла чаще всего выбирают подносы круглой формы – их расписали больше всего. Стоимость изделий – от 1,2 тысячи рублей до десятков тысяч рублей за подносы больших форм с авторской росписью.
Гжельский фарфоровый завод традиционно представил всевозможные виды посуды – сервизы, тарелки, чайные пары, супницы и многое другое. Завод покажет и новое направление работы гжельских мастеров – цветную гжель.
Новое направление Великоустюгского завода «Северная чернь» – сочетание благородного серебра и элитного фарфора. А ценители благородного фарфора не пройдут мимо стенда «Мануфактуры Гарднеръ в Вербилках». Новой коллекции чайных пар мастера фабрики дали название «Дыхание весны».
Несмотря на приближение весны, свою продукцию на «Ладью» привезла и клинская фабрика елочных игрушек «Елочка». У стенда наблюдается небольшой ажиотаж из желающих купить елочные игрушки в виде футбольных мячей, выпущенных к Чемпионату мира по футболу 2018.
У стенда со знаменитыми кизлярскими ножами покупателей не много, однако продавцы уверяют, что их уникальные изделия все равно найдут своих покупателей. Например, подарочный нож «Куница» из дамасской стали с рукояткой из карельской березы за 35 тысяч рублей. Подобный нож, как утверждает продавец, есть у президента России Владимира Путина.
Самое большое оживление царит в рядах, где представлена женская одежда, изделия с вышивкой, украшения и ювелирные изделия. Большим спросом пользуются изделия от «Торжокской золотошвейной мастерской», в основном – бархатные косметички и очешники с вышивкой.
Традиционно покупательницы осаждают стенд Павловопосадской платочной фабрики. Причем пользуются спросом не только шелковые и шерстяные платки, но и фабричные лоскуты, которые мастерицы разбирают для своих изделий.
На весь павильон разливается звук гармони из павильона Тульской области. На «Ладье» регион представил не только свои знаменитые пряники, но и продукцию фабрики «Тульская гармонь» - уникального предприятия, где до сих пор выпускаются баяны и гармони.
Из регионов в Москву привезли и продукты питания – эта часть выставки тоже пользуется вниманием посетителей. Там можно купить мед, сушеные и соленые грибы, рыбу и икру, настоящее домашнее сало и колбасу, домашний мармелад и многое другое.
Также состоится конкурс в номинации «За лучшее оформление экспозиции». Оценивать участников будет компетентное жюри из числа организаторов – представителей ассоциации «Народные художественные промыслы России», а победители получат денежные призы и подарки.
Для маленьких посетителей «Ладьи» организуются мастер-классы. Все желающие ежедневно смогут принять участие в мастер-классах: «Ткачество на раме», «Художественная обработка дерева», «Петровская игрушка», «Художественная обработка кожи», «Мезенская роспись», «Чудо-береста» и многих других. Мастер-классы рассчитаны на разный возраст начиная с 3-х лет.
Взрослые посетители смогут включиться в творческой процесс в «Городе мастеров». На мастер-классах расскажут о секретах росписи на ткани и эмали, резьбы по дереву, плетения из бересты, гончарного дела и многих других. Выставка открыта в залах 4 – 6 до 4 марта, 1-3 марта она работает с 10:00 до 19:00, 4 марта с 10:00 до 17:00. Вход на выставку составляет 200 рублей. Бесплатно – для детей до 12 лет, пенсионеров, инвалидов.
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