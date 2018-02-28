У стенда со знаменитыми кизлярскими ножами покупателей не много, однако продавцы уверяют, что их уникальные изделия все равно найдут своих покупателей. Например, подарочный нож «Куница» из дамасской стали с рукояткой из карельской березы за 35 тысяч рублей. Подобный нож, как утверждает продавец, есть у президента России Владимира Путина.