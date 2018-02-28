РИАМО (БАЛАШИХА) - 28 фев. Председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов наградил заместителя главы администрации Балашихи Лилию Татевосян почетным знаком «За верность Подмосковью», церемония состоялась в среду во время ежегодного обращения главы Балашихи Сергея Юрова к совету депутатов и жителям города.

Почетный знак Московской областной думы «За верность Подмосковью» – высшая награда Мособлдумы. Обязательным условием для награждения почетным знаком является наличие стажа работы в Московской области не менее 25 лет.

«Я очень благодарна за награду, горжусь тем, что работаю в Московской области. Конечно же приятно, что оценили мою работу. Но я считаю, что эта награда – еще и аванс за будущую работу. Буду стараться оправдать», – сказала Татевосян.

Также Брынцалов наградил еще троих человек почетным знаком Мособлдумы «За труды». В свою очередь Юров наградил знаком «За заслуги» троих жителей городского округа.

По данным Балашихинского информагентства, помимо Брынцалова, в ежегодном обращении главы Балашихи Сергея Юрова приняли участие вице-губернатор Московской области Наталья Виртуозова, депутаты, руководители крупных предприятий, общественных организаций, всего – около 300 человек.