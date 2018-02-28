РИАМО – 28 фев. Ростуризм призвал граждан России учитывать при планировании поездок в Республику Малави эпидемиологическую ситуацию в стране из-за вспышки холеры, сообщает в среду Газета.ru.

«По информации МИД России, в Республике Малави наблюдается вспышка холеры. Основные очаги сосредоточены в столичном регионе, а также наиболее популярных у туристов районах Национального парка Озеро Малави», - говорится в сообщении.

Пострадавших среди граждан Российской Федерации нет.

Российским туристам, планирующим поездки в Малави, советуют учитывать эпидемиологическую ситуацию в стране и предпринимать профилактические меры.

Ранее Ростуризм предупредил россиян о высокой заболеваемости гриппом в Европе.