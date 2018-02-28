РИАМО (БАЛАШИХА) - 28 фев. Около 500 миллионов рублей вложили в капитальный ремонт объектов здравоохранения Балашихи с 2015 года, сообщил глава Балашихи Сергей Юров в ходе ежегодного обращения к жителям.

По данным Балашихинского информагентства, в среду Юров отчитался перед жителями городского округа Балашиха о проделанной работе в 2017 году. На мероприятии присутствовали председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов и вице-губернатор Подмосковья Наталья Виртуозова.

«За последние три года в капитальный ремонт объектов здравоохранения было вложено около полумиллиарда рублей. Только в 2017 году мы отремонтировали больше объектов здравоохранения, чем какой-либо муниципалитет региона», – сказал Юров.

Он добавил, что в 2017 году в Балашихе отремонтировали пять поликлиник, 10 отделений больниц, здание скорой помощи, корпус хирургии. По словам Юрова, к 2019 году будут полностью отремонтированы и перенесены в новые помещения все учреждения здравоохранения в городе.

По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева в Балашихе планируют построить новый современный клинико-диагностический центр общей площадью 40 тысяч квадратных метров на месте нынешнего онкологического диспансера. На эти цели выделено 4 миллиарда рублей.